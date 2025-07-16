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        Nazilli'de sokak ortasında darp; 2 tutuklama

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi sokak ortasında darbeden 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 20:14 Güncelleme: 16.07.2025 - 20:15
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        Nazilli'de sokak ortasında darp; 2 tutuklama
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi sokak ortasında darbeden 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Seçen’in (50) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yıldıztepe Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Seçen, bilinmeyen nedenle 2 şüpheli tarafından darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırganlar ise kaçtı. Seçen yapılan müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıp sonrasında da hayati tehlikesi olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Olayın ardından çalışma başlatan Nazilli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kameraları izleyerek saldırganların Ahmet Özkaya (33) ve Hasan Can Erdem (24) olduğunu tespit etti. Şüpheliler kısa süre polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özkaya ve Erdem tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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