Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Kaymakam Doğru burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin milletin cesaretiyle bertaraf edildiğini anımsattı.

Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından ilahiler okundu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikleri gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.