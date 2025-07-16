Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar

Ankara'nın Yaşamkent Semti’nde üç gün önce meydana gelen biri üç aylık bir bebek olmak üzere üç kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili iki ağır kusur ve ihmal tespit edildi.

Binanın yapı kullanım ruhsatının olmadığı, elektrik tesisatının uygun olmayan şekilde bağlantıyla elektrikli otomobil şarj etmek üzere standartlara uygun olmayan şekilde uzatıldığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi raporu doğrultusunda kusurlu oldukları değerlendirilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Yaşamkent benim de 10 yıl oturduğum bir semt. Semtte yeni yapılan 3+1 bir daire 15-20 milyon TL’ye satılıyor. Bu kadar pahalı dairelerin satıldığı bu semtte maalesef üç vatandaşımızın hayatını kaybettiği binanın yapı kullanım ruhsatının olmadığı ortaya çıktı.

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Aldığım bilgilere göre; binanın müteahhidi yükümlülüklerini yerine getirmeden daireleri biraz da hesaplı bir şekilde satmış. Asıl kritik soru, kooperatif olarak yapılmış bu binada daireleri satın alanlar yapı kullanım ruhsatı olmadan nasıl bu binada oturmayı göze almışlar. Önemli bazı eksiklikler, binanın içine girildikten sonra tamamlanmaya çalışılmış.

Bu facia bize Türkiye’nin birçok yerinde yapı kullanım izni olmayan binaların konut olarak kullanıldığı riskini çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Pahalı ve lüks bir semtte dahi ruhsatı olmayan binaların bulanması karşı karşıya olduğumuz riskin boyutunu daha da artırıyor. YANGIN NASIL ÇIKTI Edindiğim bilgilere göre; elektrik otomobil şarjı için uygun elektrik tesisatı olmayan binada; yukarıda bulunan elektrik panosundan aşağı uygun amper değerinde olmayan şekilde elektrik tesisatı çekilmiş. Bu elektrik tesisatı ile elektrikli otomobil şarj edilmiş. Yangının çıktığı gün yukarıdaki elektrik panosundan aşağı çekilen kablolar yüksek akım nedeniyle ısınmış ve yanmaya başlamış. Kabloların yanması üzerine binanın içine, asansör boşluğuna ve dairelere duman dolmaya başlamış. Bu sırada, binadan duman yükseldiğini gören güvenlik görevlisi, yangına müdahale etmek ve bina yöneticisine haber vermek üzere asansörle yukarı çıkmış. Güvenlik Görevlisi Muharrem Çetinkaya, asansörle yukarı çıkarken kabloların yanması üzerine asansörde mahsur kalmış. Bu arada cep telefonu ile arkadaşlarına yardım mesajları iletmeye çalışmış ancak dumandan etkilenerek hayatını kaybetmiş. Yoğun dumandan etkilenen Hüsniye Çelik Şahin (33) ile 3 aylık bebek Aras Şahin de yangında yaşamını yitirdi.