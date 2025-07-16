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        Haberler Gündem Güvenlik Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar

        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında biri üç aylık bir bebek olmak üzere üç kişinin hayatını kaybetmişti. İncelemelerde elektrik tesisatının uygun olmayan şekilde bağlantıyla elektrikli otomobil şarj etmek üzere standartlara uygun olmayan şekilde uzatıldığı tespit edildi. Bülent Aydemir'in haberi...

        Giriş: 16.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:33
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        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
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        Ankara'nın Yaşamkent Semti’nde üç gün önce meydana gelen biri üç aylık bir bebek olmak üzere üç kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili iki ağır kusur ve ihmal tespit edildi.

        Binanın yapı kullanım ruhsatının olmadığı, elektrik tesisatının uygun olmayan şekilde bağlantıyla elektrikli otomobil şarj etmek üzere standartlara uygun olmayan şekilde uzatıldığı tespit edildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi raporu doğrultusunda kusurlu oldukları değerlendirilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

        Ankara'da 26 katlı binadaki yangında yeni gelişme
        Ankara'da 26 katlı binadaki yangında yeni gelişme

        Ankara Yaşamkent benim de 10 yıl oturduğum bir semt. Semtte yeni yapılan 3+1 bir daire 15-20 milyon TL’ye satılıyor. Bu kadar pahalı dairelerin satıldığı bu semtte maalesef üç vatandaşımızın hayatını kaybettiği binanın yapı kullanım ruhsatının olmadığı ortaya çıktı.

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        Aldığım bilgilere göre; binanın müteahhidi yükümlülüklerini yerine getirmeden daireleri biraz da hesaplı bir şekilde satmış. Asıl kritik soru, kooperatif olarak yapılmış bu binada daireleri satın alanlar yapı kullanım ruhsatı olmadan nasıl bu binada oturmayı göze almışlar. Önemli bazı eksiklikler, binanın içine girildikten sonra tamamlanmaya çalışılmış.

        Bu facia bize Türkiye’nin birçok yerinde yapı kullanım izni olmayan binaların konut olarak kullanıldığı riskini çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Pahalı ve lüks bir semtte dahi ruhsatı olmayan binaların bulanması karşı karşıya olduğumuz riskin boyutunu daha da artırıyor.

        YANGIN NASIL ÇIKTI

        Edindiğim bilgilere göre; elektrik otomobil şarjı için uygun elektrik tesisatı olmayan binada; yukarıda bulunan elektrik panosundan aşağı uygun amper değerinde olmayan şekilde elektrik tesisatı çekilmiş. Bu elektrik tesisatı ile elektrikli otomobil şarj edilmiş.

        Yangının çıktığı gün yukarıdaki elektrik panosundan aşağı çekilen kablolar yüksek akım nedeniyle ısınmış ve yanmaya başlamış. Kabloların yanması üzerine binanın içine, asansör boşluğuna ve dairelere duman dolmaya başlamış. Bu sırada, binadan duman yükseldiğini gören güvenlik görevlisi, yangına müdahale etmek ve bina yöneticisine haber vermek üzere asansörle yukarı çıkmış. Güvenlik Görevlisi Muharrem Çetinkaya, asansörle yukarı çıkarken kabloların yanması üzerine asansörde mahsur kalmış. Bu arada cep telefonu ile arkadaşlarına yardım mesajları iletmeye çalışmış ancak dumandan etkilenerek hayatını kaybetmiş. Yoğun dumandan etkilenen Hüsniye Çelik Şahin (33) ile 3 aylık bebek Aras Şahin de yangında yaşamını yitirdi.

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        Yoğun dumana maruz kalan bazı apartman sakinleri ise itfaiye tarafından balkonlarından alınarak kurtarıldı. Görgü tanıkları faciada adeta bir can pazarı yaşandığını anlatıyor. Bu yangında, 20'si site sakini, 7'si itfaiye personeli olmak üzere 27 kişi dumandan etkilendi. Bir vatandaşın ise durumu ağır.

        ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaşamkent’teki yangınla ilgili bilirkişi raporu doğrultusunda çıkan yangında kusurlu oldukları değerlendirilen aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi şantiye yetkilisi, kooperatif yetkilisinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 6 şüpheli yakalandı.

        Alınan savunmalarını müteakip müteahhitler B.Ş, K.D ile Şantiye Şefi İ.K. tutuklandı. Üç kişi hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. 3 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Yapılan ilk değerlendirmelerde binanın yapı oturum ruhsatının olmadığı, tesisata uygun olmayan şekilde müdahale edildiği ve elektrikli araçların şarj edildiği, yangının kabloların tutuşması nedeniyle çıktığı tespit edildi.

        Olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yangın mahalline giderek incelemelerde bulundu.

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