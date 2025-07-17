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        Nazillispor eski kalecisi Zekeriya'yı aldı

        3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, yeni sezon öncesinde yeniden yapılanma süreci kapsamında ilk dış transferini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:35
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        Nazillispor eski kalecisi Zekeriya'yı aldı
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, yeni sezon öncesinde yeniden yapılanma süreci kapsamında ilk dış transferini gerçekleştirdi. Aydın temsilcisi eski kalecisi Zekeriya Topayan ile anlaşma sağladı. Nazillispor formasını daha önce 4 sezon boyunca taşıyan, bu süreçte 2020-21 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli kaleci Zekeriya Topayan sözleşmeye imza attı. Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başlayan 36 yaşındaki Zekeriya Topayan, kariyeri boyunca Bursa Nilüfer, Yalovaspor, Şanlıurfaspor, Fethiyespor, Sancaktepe, Orhangazi, Kozan Belediyespor, Turgutluspor ve son olarak geçtiğimiz sezon formasını giydiği Bursaspor gibi birçok kulüpte görev almıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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