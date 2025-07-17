Nazillispor eski kalecisi Zekeriya'yı aldı
3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, yeni sezon öncesinde yeniden yapılanma süreci kapsamında ilk dış transferini gerçekleştirdi.
3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Nazillispor, yeni sezon öncesinde yeniden yapılanma süreci kapsamında ilk dış transferini gerçekleştirdi. Aydın temsilcisi eski kalecisi Zekeriya Topayan ile anlaşma sağladı. Nazillispor formasını daha önce 4 sezon boyunca taşıyan, bu süreçte 2020-21 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli kaleci Zekeriya Topayan sözleşmeye imza attı. Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başlayan 36 yaşındaki Zekeriya Topayan, kariyeri boyunca Bursa Nilüfer, Yalovaspor, Şanlıurfaspor, Fethiyespor, Sancaktepe, Orhangazi, Kozan Belediyespor, Turgutluspor ve son olarak geçtiğimiz sezon formasını giydiği Bursaspor gibi birçok kulüpte görev almıştı.
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