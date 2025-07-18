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        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 21:06 Güncelleme: 18.07.2025 - 21:16
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        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, S.A. ile E.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, bıçakla E.Ö'yü bacağından yaraladı.

        Yaralıyı yolda gören B.T, arabasıyla E.Ö'yü Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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