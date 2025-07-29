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        Efeler'de çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 09:44 Güncelleme: 29.07.2025 - 09:44
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        Efeler'de çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye, Cumhuriyet Mahallesi'nde İ.K. ile E.K. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda İ.K, soda şişesiyle E.K'nin başına vurdu.

        Yaralanan E.K, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İ.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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