Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Aydın'ın Söke ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 65 yaşındaki kişi ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:19 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 65 yaşındaki kişi ölü olarak bulundu.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzeltepe Mahallesi'nde 29 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan Necim Ayıncez'in cansız bedenini, evinden 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında buldu.

        Bölgeye gelen Ayıncez'in yakınları gözyaşı döktü.

        Ayıncez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"

        Benzer Haberler

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı kınadı
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Küresel Sumud Filosu'na saldırıyı kınadı
        17 yıl hapisle aranan engelli, cezaevine ambulansla gönderildi
        17 yıl hapisle aranan engelli, cezaevine ambulansla gönderildi
        Efeler'de firari hükümlü yakalandı
        Efeler'de firari hükümlü yakalandı
        İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden Tevhit Yıldız'ın babası, oğlu...
        İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden Tevhit Yıldız'ın babası, oğlu...
        Aydın'dan Küresel Sumud Filosu'na destek
        Aydın'dan Küresel Sumud Filosu'na destek
        Çamaşır asarken 5'inci kattan düşüp öldü
        Çamaşır asarken 5'inci kattan düşüp öldü