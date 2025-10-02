Aydın'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzeltepe Mahallesi'nde 29 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan Necim Ayıncez'in cansız bedenini, evinden 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında buldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 65 yaşındaki kişi ölü olarak bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.