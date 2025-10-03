Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan MHP İl Başkanlığına ziyaret

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:43 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:43
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan MHP İl Başkanlığına ziyaret
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık'ı ziyaret etti.

        Çerçioğlu, ziyaretteki konuşmasında, hep birlikte Aydın'a hizmet edeceklerini söyledi.

        Hizmet odaklı çalıştıklarını dile getiren Çerçioğlu, tek amaçlarının Aydın'ı daha iyi bir duruma getirmek olduğunu ifade etti.

        Çalışmalarının kat kat artarak devam edeceğini vurgulayan Çerçioğlu, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız da titizlikle çalışıyor. Bütün bakanlıklarımız titizlikle Aydın üzerinde çalışıyor. İnşallah Aydın Türkiye'nin parlayan yıldızları arasında daha fazla olacak." dedi.

        Bir gazetecinin büyükşehir meclisinde CHP grubunun bazı kararlara "hayır" oyu verdiğini hatırlatması üzerine Çerçioğlu, hazırladıkları projelerin engellenmeye çalışıldığını savundu.

        Köprülü kavşak için kredi talebinde bulunduklarını ancak bunun CHP grubu tarafından reddedildiğini anlatan Çerçioğlu, "Hizmeti engellemek tam da budur. 'Köylerimize asfalt dökeceği' dedik 'hayır dökmeyin' deyip reddettiler, ayıp. Siz bu kadar mı Aydın halkını seviyorsunuz? Neden hizmetin karşısında duruyorsunuz? Biz hizmetin yanındayız. Onlar reddetsin biz yine yaparız. Hizmetin önünde kimse duramaz. Hizmetin önünde duranı sel alıp götürür." ifadelerini kullandı.

        Kuşadası Belediyesinin hizmet verdiği binadaki zemin katın tahliye edilmesiyle ilgili yaşanan polemikle ilgili soruya Çerçioğlu, "Orası aslında Aydın Büyükşehir Belediyesinin Kuşadası hizmet binası. Orası Aydın Büyükşehir Belediyesine aittir. 3 yıl önce bir protokol yapılmıştır. Zemin ve 1. kat Aydın Büyükşehir Belediyesinin kullanımında. 5 yıllık bu protokol. Zemin katta hizmet veremediğimizden dolayı burayı kullanmak istiyoruz. Konu bu kadar basit. Herkes protokole ve kanunlara saygı duyacak. Biz hizmet için buradayız. Belediye başkanı hizmet eder laf üretmez." cevabını verdi.

        Alıcık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çerçioğlu'nun başarılı bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

        Ziyarette yer alan AK Parti Aydın Milletvekilleri Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de birlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

