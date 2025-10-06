Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aydın'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın programı kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi, aktif yaşam merkezi açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:25 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aydın'da çeşitli ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın programı kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi, aktif yaşam merkezi açılışına katıldı.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret eden Göktaş, basına kapalı programda Çerçioğlu ile görüştü.

        Efeler ilçesinde Hülya Arslan Barut Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Göktaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi'ni ziyaret etti, engellilerin çizdiği resimleri inceledi. Göktaş, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla buradaki boş bir panoya el izi bıraktı.

        Son olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Göktaş, partililerle görüştü.

        AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem'in yer aldığı program basına kapalı devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Greta Thunberg ve 170 aktivist İsrail'den sınır dışı edildi
        Greta Thunberg ve 170 aktivist İsrail'den sınır dışı edildi
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Türk Hava Yolları, Priene Antik Kenti'nin tanıtımına destek olacak
        Türk Hava Yolları, Priene Antik Kenti'nin tanıtımına destek olacak
        Söke'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 koyun telef oldu
        Söke'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 koyun telef oldu
        Bakan Göktaş: THY, 20 yılda hayata geçirdiği stratejik programlarla kadın p...
        Bakan Göktaş: THY, 20 yılda hayata geçirdiği stratejik programlarla kadın p...
        THY'nin yeni pilotları mezun oldu
        THY'nin yeni pilotları mezun oldu
        Aydın'da Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı
        Aydın'da Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü yapıldı
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı (2)
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı (2)