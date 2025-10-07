Habertürk
Habertürk
        Aydınlı gençler tarım kampına katıldı

        Aydınlı gençler tarım kampına katıldı

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik merkezleri bünyesindeki 32 genç, Konya'da düzenlenen "Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Kampı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:35 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:45
        Aydınlı gençler tarım kampına katıldı
        Aydın ve Koçarlı gençlik merkezlerinden üniversite öğrencileri, kampın 20'nci döneminde tarım, girişimcilik ve inovasyon konularında uygulamalı eğitimler aldı.

        Aydın ve Koçarlı gençlik merkezlerinden üniversite öğrencileri, kampın 20'nci döneminde tarım, girişimcilik ve inovasyon konularında uygulamalı eğitimler aldı.

        Katılımcılar kamp alanında domates, biber, çilek, salatalık, fasulye, kavun ve şeker pancarı hasadı yaparken seralarda ekim hazırlıklarına da katıldı.

        Aydınlı katılımcılardan İrem Ertürk, kampın kendileri için verimli geçtiğini belirterek, "Burada farklı mahsullerin toplanma aşamalarını öğrendik, üretim teknikleri hakkında bilgiler edindik. Bu güzel etkinliği bizlere sağladıkları için Aydın Gençlik Merkezine ve Gençlik ve Spor Bakanlığına çok teşekkür ederiz." dedi.

        Hacer Kapitan da topraksız ve dikey tarım uygulamalarına dair bilgi edindiklerini ifade etti.

