        Efeler'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Efeler'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:52 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:52
        Efeler'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Aydın'ın Efeler ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ayda 4 farklı iş yerinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili şüpheli A.A'nın adresine operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan şüphelinin evinde hırsızlıktan kaynaklı olabileceği değerlendirilen 39 bin lira ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

