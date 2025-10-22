Habertürk
Habertürk
        Aydın Haberleri

        Aydın'da toprak kayması sonrası kara yoluna dökülen çamur ulaşımı aksattı

        Aydın'ın Söke ilçesinde toprak kayması sonucu Aydın-Söke kara yoluna dökülen çamur trafiği aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:37 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:37
        Aydın'da toprak kayması sonrası kara yoluna dökülen çamur ulaşımı aksattı
        İlçede etkili olan sağanağın ardından Aydın-Söke kara yolunun Sazlı mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

        Yolda su, çamur ve taşların birikmesiyle kara yolunda ulaşım aksadı.

        İhbar üzerine Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

