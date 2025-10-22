Aydın'da toprak kayması sonrası kara yoluna dökülen çamur ulaşımı aksattı
Aydın'ın Söke ilçesinde toprak kayması sonucu Aydın-Söke kara yoluna dökülen çamur trafiği aksattı.
İlçede etkili olan sağanağın ardından Aydın-Söke kara yolunun Sazlı mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
Yolda su, çamur ve taşların birikmesiyle kara yolunda ulaşım aksadı.
İhbar üzerine Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.
