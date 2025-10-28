Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, gazetecilerle bir araya geldi

        MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Her vatandaşımızın sesine, her gönlün nefesine kulak vereceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:17 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:17
        MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, gazetecilerle bir araya geldi
        MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Her vatandaşımızın sesine, her gönlün nefesine kulak vereceğiz." dedi.

        Efeler ilçesindeki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Alıcık, tepeden bakan bir siyaset anlayışıyla hareket etmediklerini, herkesin derdini dinleme gayretinde olduklarını söyledi.

        Alıcık dinlenmedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacağını ifade ederek, "Her vatandaşımızın sesine, her gönlün nefesine kulak vereceğiz. 'Derdiniz derdimizdir' sözü bir slogan değil, bir vicdan yeminidir. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin özü, inancı ve vicdanı budur. Biz, vatandaşın derdini dinlemeyi bir görev değil, bir gönül borcu, bir insanlık mesuliyeti olarak görürüz." diye konuştu.

        Programa katılan AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de Cumhur İttifakı olarak uyum içinde hareket ettiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

