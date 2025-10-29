Sultanhisar'da firari hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yağma ve kadına karşı yaralama suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari Z.Ç'nin (33) saklandığı adresi tespit etti.

