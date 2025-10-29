Sultanhisar'da firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yağma ve kadına karşı yaralama suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari Z.Ç'nin (33) saklandığı adresi tespit etti.
Atça Mahallesine düzenlenen baskında yakalanan Z.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
