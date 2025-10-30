Aydın'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Aydın'ın Nazilli ve Köşk ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Nazilli ve Köşk ilçelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği öğrenilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
