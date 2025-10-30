Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ve Köşk ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 10:00 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:00
        
        Aydın'ın Nazilli ve Köşk ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Nazilli ve Köşk ilçelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği öğrenilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

