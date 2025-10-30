Aydın merkezli suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Aydın ve İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Yıldırım çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik Aydın ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Silahla tehdit, ev ve araç kurşunlama olaylarını gerçekleştirip bunları video kaydına aldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Suç örgütü elebaşının yurt dışına kaçtığı belirlendi.
