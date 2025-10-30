Aydın'da traktörün altında kalan sürücü öldü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Çamlıdere Mahallesi’ndeki zeytinliğinden dönen Mehmet Sayın'ın (69) kullandığı traktör, şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Sayın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
