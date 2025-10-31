Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da çöken yol onarılıp yeniden trafiğe açıldı

        Aydın'da ağustos ayında yol kenarında yapılan çalışma sırasında çöken ve ulaşıma kapatılan Söke-Kuşadası kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:21 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:21
        Aydın'da çöken yol onarılıp yeniden trafiğe açıldı
        Aydın'da ağustos ayında yol kenarında yapılan çalışma sırasında çöken ve ulaşıma kapatılan Söke-Kuşadası kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

        İlçede 10 Ağustos'ta yol kenarındaki bir çalışma esnasında çöken Söke-Kuşadası kara yolunu onarım çalışmaları tamamlandı.

        Söke-Kuşadası kara yolu yeniden ulaşıma açılırken, bu sefer Kuşadası'ndan geliş istikametinde yaşanan deformeler nedeniyle yolda asfaltlama çalışması yapılmasına karar verildi.

        Gerekli işaretlemeler yapıldıktan sonra trafik akışı, yapımı tamamlanan kara yolu üzerinden çift yönlü olarak verilmeye başlandı.

        Yetkililer, asfaltlama çalışmalarının da yaklaşık 15 gün süreceğini bildirdi.

