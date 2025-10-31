AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Aydın'da konuştu:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadını, siyasetin vitrinine değil, merkezine yerleştiren bir anlayışla bugünlere geldik." dedi.

Ercan, Aydın'da AK Parti İl Başkanlığı ve Valiliği ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir araya geldi.

Burada kadın belediye başkanlarıyla düzenleyeceği toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Ercan, bu buluşmanın AK Parti'nin yerel yönetimdeki hizmet anlayışını ve kadınların üstlendiği öncü rolleri bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu aktaran Ercan, şehirde vatandaşların beklentilerine karşılık verecek güçlü hizmet döneminin başladığını ifade etti.

AK Parti belediyeciliğinin önemine dikkati çeken Ercan, "Bizler gönüllere dokunan, sosyal adaleti önceleyen her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir belediyeciliği savunuyoruz. Kadın elinin değdiği her yerde olduğu gibi AK Parti belediyeciliği de samimiyetin, gayretin ve hizmetin adıdır. Bugün artık Aydın'da yeni bir dönem başlamaktadır." dedi.

Tuğba Işık Ercan, 2002'den bu yana kadınların siyasetteki rolünün arttığını belirterek, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadını, siyasetin vitrinine değil, merkezine yerleştiren bir anlayışla bugünlere geldik. Genel Merkez Kadın Kolları olarak bu vizyon doğrultusunda kadın yerel yöneticilerimizin birbirinden öğrenmesini, tecrübe paylaşımını ve dayanışmasını güçlendirmek adına kapsamlı bir kadın yerel yöneticiler ağı oluşturduk. Bu ağ sayesinde kadın belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimiz doğrudan genel merkezimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızla ve bakanlarımızla buluşarak projelerini, taleplerini birinci elden paylaşabilmektedirler. Böylece hem yereldeki sorunlara daha hızlı çözümler üretiyor, hem de sahadaki hizmet kapasitemizi birlikte büyütüyoruz." Ercan, Çerçioğlu'nun her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Geçtiğimiz günlerde bakanlıklarımızla istişarelerde bulunduk ve Aydın'ın ihtiyaçlarını ve önceliklerini dile getirdik. Görüyoruz ki önümüzdeki dönemde Aydın'a kazandırılacak pek çok yeni yatırım ve destek yolda. Biz her zaman olduğu gibi bu şehir için çalışan her yüreğin, her samimi gayretin arkasında olacağız." diye konuştu.