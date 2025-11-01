Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 16:34 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:34
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Aydın'da konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, partisinin Aydın İl Kadın Kolları Dayanışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

        Şükran Güngör Tiyatro Salonu'ndaki toplantıda konuşan Ercan, kadınlarla yol yürümekten mutluluk duyduğunu söyledi.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun belediyecilik anlayışını takdir ettiğini belirten Ercan, şunları kaydetti:

        "Rabb'ime ne kadar şükretsem azdır. Bizlere sizler gibi dava kardeşleri nasip etti. Bu dava kardeşlerimizin yanına bir tane çok yakın zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımızı kattık ki binlerce dava kadınına bedel. Sürekli söylediler 'Efe' deyince, 'Aydın'ın Efesi' deyince akla ilk gelen Özlem Çerçioğlu başkanımız. Aslında zaten gönül belediyeciliğini yapan, gönlüyle de bildiğimiz her daim bizimle olan kıymetli Başkanımız, resmi olarak AK Parti belediyeciliğine geçerek Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan yıllar önce başlatmış olduğu belediyecilik anlayışını Aydın'ımızda da en güzel şekilde devam ettiriyor."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu ifade eden Ercan, "Dünya liderimizi, sizlerin bu aşkıyla, şevkiyle birlikte 2028'de Allah'ın izniyle inşallah tekrar başımıza getireceğiz." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu da kentte tarih yazmaya devam edeceklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en güçlü desteği vereceklerini dile getirdi.

        Programda, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ve İl Başkanı Mehmet Erdem ile Kadın Kolları İl Başkanı Şahika Edremit de birer konuşma yaptı.

