AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Aydın'da konuştu:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, partisinin Aydın İl Kadın Kolları Dayanışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Şükran Güngör Tiyatro Salonu'ndaki toplantıda konuşan Ercan, kadınlarla yol yürümekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun belediyecilik anlayışını takdir ettiğini belirten Ercan, şunları kaydetti:

"Rabb'ime ne kadar şükretsem azdır. Bizlere sizler gibi dava kardeşleri nasip etti. Bu dava kardeşlerimizin yanına bir tane çok yakın zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımızı kattık ki binlerce dava kadınına bedel. Sürekli söylediler 'Efe' deyince, 'Aydın'ın Efesi' deyince akla ilk gelen Özlem Çerçioğlu başkanımız. Aslında zaten gönül belediyeciliğini yapan, gönlüyle de bildiğimiz her daim bizimle olan kıymetli Başkanımız, resmi olarak AK Parti belediyeciliğine geçerek Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan yıllar önce başlatmış olduğu belediyecilik anlayışını Aydın'ımızda da en güzel şekilde devam ettiriyor."