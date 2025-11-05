Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Serçeköy mevkisindeki hemzemin geçitte, Ertun S'nin kullandığı 09 AAG 403 plakalı kamyonete, İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre aksayan tren seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.
