Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 13:20 Güncelleme: 05.11.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Serçeköy mevkisindeki hemzemin geçitte, Ertun S'nin kullandığı 09 AAG 403 plakalı kamyonete, İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre aksayan tren seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Beslemeye çalıştığı yaban domuzu, tatilcinin kolunu ısırdı; o anlar kamerad...
        Beslemeye çalıştığı yaban domuzu, tatilcinin kolunu ısırdı; o anlar kamerad...
        Bozdoğan'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Bozdoğan'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
        Aydın'da bağ evinde patlama ve ardından yangın
        Aydın'da bağ evinde patlama ve ardından yangın
        Germencik'te evde çıkan yangın söndürüldü
        Germencik'te evde çıkan yangın söndürüldü
        4 yaşındaki Enes'in ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası
        4 yaşındaki Enes'in ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası