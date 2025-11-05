Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Şehir Hastanesi Aralık'ta açılacak

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Şehir Hastanesi'nin Aralık ayında açılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 17:45 Güncelleme: 05.11.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Şehir Hastanesi Aralık'ta açılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Şehir Hastanesi'nin Aralık ayında açılacağını söyledi.

        Yapımında sona yaklaşılan Şehir Hastanesi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Canbolat, kent ve ülke için gurur verici bir eseri gezdiklerini söyledi.

        Canbolat, hastanenin şehre kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

        Projede sona yaklaşıldığını aktaran Canbolat, "Aralık ayı başı itibarıyla her türlü donanımı ve tefrişi yapmış ve hizmete açılmasına hazır hale getirmiş olacağız. Hakikaten güzel bir eser oldu. Aydın için sağlık kalitesini yükseltilecek, vatandaşımıza sunulan sağlık hizmetinin standardını olabildiğince yükseltecek bir esere kavuşmuş oluyoruz." dedi.

        Hastanenin 140 dönüm alan üzerine kurulu olduğuna dikkati çeken Canbolat, yatak kapasitesinin 1300 olduğunu fakat acil durumlarda bu sayının 1500'e çıkarılabileceği bilgisini paylaştı.

        Açıldığı takdirde hastanede 4 bin 695 personelin görev alacağını aktaran Canbolat, "Ortalama 18 binle 20 bin arasında günlük hastaya bakılmış olacak. Acil serviste de 4 bin kişinin müracaat etmesi ve tedavi görmesi bekleniyor. Aylık burada toplamda 450 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti sunulması hedeflenmekte. Taşındığımız zaman yeni hizmet alanları da oluşmuş olacak. Spect tomografi, iyotlu tedavi, hiperbarik tedavi merkezi ve hematoloji laboratuvarı gibi yeni alanları da ilk defa Aydın'da sağlık hizmetine katmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Canbolat, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin de buraya taşınacağını, bu kurumların yerinde de uygun görüldüğü taktirde sağlık hizmetinin verileceğini sözlerine ekledi.

        İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul da ziyarette yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Hemzemin geçitte tren çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Hemzemin geçitte tren çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Beslemeye çalıştığı yaban domuzu, tatilcinin kolunu ısırdı; o anlar kamerad...
        Beslemeye çalıştığı yaban domuzu, tatilcinin kolunu ısırdı; o anlar kamerad...
        Bozdoğan'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Bozdoğan'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
        Aydın'da bağ evinde patlama ve ardından yangın
        Aydın'da bağ evinde patlama ve ardından yangın