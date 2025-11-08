Aydın'da çıkan yangında 3 ev hasar gördü

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ş.K'nin müstakil evi ile oğulları G.K. ve A.K'nin yaşadığı 2 katlı binada maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sırma Mahallesi 1624 Sokak'ta Ş.K'ye ait tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı.

