Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da çıkan yangında 3 ev hasar gördü

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında aynı aileye ait 3 ev hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 14:18 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da çıkan yangında 3 ev hasar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında aynı aileye ait 3 ev hasar gördü.

        Sırma Mahallesi 1624 Sokak'ta Ş.K'ye ait tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ş.K'nin müstakil evi ile oğulları G.K. ve A.K'nin yaşadığı 2 katlı binada maddi hasar oluştu.

        Yangının ardından bölgeye gelen Kaymakam Yunus Emre Polat yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!

        Benzer Haberler

        Bozdoğan'da çıkan yangında ev tamamen küle döndü
        Bozdoğan'da çıkan yangında ev tamamen küle döndü
        Aydın açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Aydın açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Söke Devlet Hastanesi'nden organ bağışı farkındalığı
        Söke Devlet Hastanesi'nden organ bağışı farkındalığı
        Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi'nde miniklere Kızılay anlatıldı
        Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi'nde miniklere Kızılay anlatıldı
        Aydın rengarenk çiçeklerle bezeniyor
        Aydın rengarenk çiçeklerle bezeniyor
        Aydın'da otizmli çocuklar için eşit ve ücretsiz eğitim fırsatı Başkan Çerçi...
        Aydın'da otizmli çocuklar için eşit ve ücretsiz eğitim fırsatı Başkan Çerçi...