Aydın'da çıkan yangında 3 ev hasar gördü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında aynı aileye ait 3 ev hasar gördü.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında aynı aileye ait 3 ev hasar gördü.
Sırma Mahallesi 1624 Sokak'ta Ş.K'ye ait tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ş.K'nin müstakil evi ile oğulları G.K. ve A.K'nin yaşadığı 2 katlı binada maddi hasar oluştu.
Yangının ardından bölgeye gelen Kaymakam Yunus Emre Polat yetkililerden bilgi aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.