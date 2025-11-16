Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:MimarSinan
Hakemler: Akif Kabak, Gani Arslan
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Rasinska, Fatma Şekerci, Kobzar, Nisan Barut, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Bilge Paşa)
VakıfBank: Ogbogu, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar, Dangubic, Nehir Kurtulan)
Setler: 20-25, 20-25, 19-25
Süre: 89 dakika (30, 35, 24)
AYDIN
