Aydın'da şehit yakınları ve gaziler için sanat kursu açıldı

Aydın'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sanata Teşvik Sanatla Yaşam" programı kapsamında, şehit yakınları ve gazilere yönelik el sanatları kursu açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Efeler Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda Sanat Evi'nde "su kabağı işlemeciliği" eğitimi verilmeye başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, kursiyerleri ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.

Kömürcüoğlu, şehit yakınları ve gazilerin kendileri için büyük bir değer taşıdığını belirterek, "Şehitlerimizin emaneti ve gazilerimizin onuru, milletimizin en kıymetli değeridir. Onların her adımına hizmet etmek bizim için bir şereftir." ifadelerini kullandı.