        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da şehit yakınları ve gaziler için sanat kursu açıldı

        Aydın'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sanata Teşvik Sanatla Yaşam" programı kapsamında, şehit yakınları ve gazilere yönelik el sanatları kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:01 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:01
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Efeler Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda Sanat Evi'nde "su kabağı işlemeciliği" eğitimi verilmeye başlandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, kursiyerleri ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.

        Kömürcüoğlu, şehit yakınları ve gazilerin kendileri için büyük bir değer taşıdığını belirterek, "Şehitlerimizin emaneti ve gazilerimizin onuru, milletimizin en kıymetli değeridir. Onların her adımına hizmet etmek bizim için bir şereftir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

