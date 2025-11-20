Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:50 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:50
        Nazilli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, M.Ş.Ö'nün (20) uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine Yeşil Mahalle'deki evine baskın düzenledi.

        Aramalarda 50 gram esrar ile kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.Ş.Ö, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

