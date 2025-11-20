Nazilli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, M.Ş.Ö'nün (20) uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine Yeşil Mahalle'deki evine baskın düzenledi.
Aramalarda 50 gram esrar ile kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ş.Ö, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
