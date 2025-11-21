Aydın'da 2. Hemsball Türkiye Şampiyonası başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 takım ve 140 sporcunun katılımıyla 2. Kız-Erkek Gençler ve Büyükler Hemsball Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen şampiyonanın açılışı, Rıdvan Dilmen Spor Salonu'nda yapıldı.

Federasyon başkanı Niyazi Sıtkı Adıgüzel, açılışta, hemsballın Türkiye'de doğan bir spor olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından 250 bin avroyla desteklenen projeleriyle Portekiz, Sırbistan ve İsveç ortaklığıyla önümüzdeki 2 yıl boyunca Avrupa'da spor gelişim programı yapılacağını aktaran Adıgüzel, "Bu proje Türkiye'nin vizyonunun uluslararası kabulünün göstergesidir. Hemsball sadece bir branş değil Türkiye'nin dışarıya açtığı yeni bir spor kapısıdır." dedi.

Çeşitli illerinden şampiyonaya katılan 30 takım ve 140 sporcu, hem bireysel hem de takım kategorilerinde derece elde edebilmek için mücadele verecek.