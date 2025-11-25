Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da jeotermal tesise ait sıcak su boru hattı patladı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde termal tesise giden sıcak su boru hattında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:28 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:28
        Aydın'da jeotermal tesise ait sıcak su boru hattı patladı
        Aydın'ın Germencik ilçesinde termal tesise giden sıcak su boru hattında patlama meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, jeotermal tesisten Bozköy mevkisindeki termal otele giden sıcak su boru hattı patladı.

        Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, Germencik Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Sular nedeniyle Bozköy Mahallesi'ne çıkan yol ulaşıma kapatıldı. Sıcak su vanasının kapatılmasının ardından ekipler yolda çalışma başlattı.

        Bölgeye gelen Germencik Belediyesi Başkanı Burak Zencirci bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

