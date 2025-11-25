Aydın'da jeotermal tesise ait sıcak su boru hattı patladı
Aydın'ın Germencik ilçesinde termal tesise giden sıcak su boru hattında patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, jeotermal tesisten Bozköy mevkisindeki termal otele giden sıcak su boru hattı patladı.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, Germencik Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Sular nedeniyle Bozköy Mahallesi'ne çıkan yol ulaşıma kapatıldı. Sıcak su vanasının kapatılmasının ardından ekipler yolda çalışma başlattı.
Bölgeye gelen Germencik Belediyesi Başkanı Burak Zencirci bilgi aldı.
