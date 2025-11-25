AK Parti'li Edremit'ten Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu söyledi.

Edremit, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Bugünün kadına yönelik şiddete karşı kararlılıklarını, dayanışmalarını ve sorumluluk anlayışlarını simgelediğini belirten Edremit, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece bir günle sınırlamadığını vurguladı.

Edremit, "Biz bu davayı, kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz. Kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur." diye konuştu.