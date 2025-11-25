Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        AK Parti'li Edremit'ten Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

        AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:30 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:30
        AK Parti'li Edremit'ten Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı
        AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu söyledi.

        Edremit, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

        Bugünün kadına yönelik şiddete karşı kararlılıklarını, dayanışmalarını ve sorumluluk anlayışlarını simgelediğini belirten Edremit, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece bir günle sınırlamadığını vurguladı.

        Edremit, "Biz bu davayı, kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz. Kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

