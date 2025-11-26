Aydın'da hayvanlar için doğal yaşam alanı yapılacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında kentte hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokolü, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, protokol kapsamında kentte hayvanların korunmasına yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti.

Çalışmanın yalnızca sokak hayvanlarına değil, kentte yaşayan tüm canlılara yönelik kapsamlı bir destek programı içerdiğini bildiren Çerçioğlu, "Proje kapsamında sokak hayvanları için geniş, güvenli ve doğal koşullarda hazırlanmış bir doğal yaşam alanı oluşturulacak." ifadesini kullandı.