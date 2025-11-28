Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi yapıldı

Alınan kararla, 1 Ocak 2026 yılı itibariyle CHP'li ilçe belediyelerdeki cenaze defin hizmetleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.

Toplantıda CHP grubu, 2014 yılından beri ilçe belediyeleri tarafından yürütülen cenaze ve defin işlem hizmetlerinin ilçe belediyelerden alınarak Büyükşehir Belediyesine verilmesini talep etti.

