        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da motosikletin devrilme anı güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:52 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:52
        Aydın'da motosikletin devrilme anı güvenlik kamerasında
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Y.E.A'nın kullandığı 09 AEB 416 plakalı motosiklet, Yeni Sanayi Mahallesi 571 Sokak'ta kontrolden çıkarak devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan sürücü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Öte yandan sürücünün ehliyetsiz olduğu, çevredekilerin de kazayı bisikletle olmuş gibi göstermek için olay yerine bisiklet bırakarak sürücüyü ceza almaktan kurtarmaya çalıştığı öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

