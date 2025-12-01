Aydınlı özel öğrenciler Çanakkale Şehitliği'ni gezdi

Aydın Yönetici Sanayi ve İş İnsanları Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel öğrencileri ve aileleri için Çanakkale Şehitliği'ne gezi düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Çanakkale ruhu engel tanımaz" projesi çerçevesinde Umurlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören öğrenciler ile aileleri Çanakkale'ye götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Fırat Barışık, "Bu anlamlı gezimizde, tarihin derin izlerini bir kez daha hissettik. Bu topraklarda yazılan destanın gücü, bize bir kez daha gösterdi ki Çanakkale ruhu hiçbir engel tanımaz. Birlikte yürüdük, birlikte hissettik, birlikte gururlandık." ifadelerini kullandı.

Geziye katılan öğrenci velileri de düzenlenen etkinlik için dernek yönetimine teşekkür etti.