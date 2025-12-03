Nazilli'de özel eğitim ve fen lisesi öğrencileri birlikte eğlendi

Etkinlikte öğrenciler futbol ve basketbol maçları da yaptı.

Süleyman Efendi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, el baskı boyama, dart, pinpon topu oyunu, küp düşürme, labut devirme, halka atma ve kaşık yarışması gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

