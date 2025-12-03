Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de özel eğitim ve fen lisesi öğrencileri birlikte eğlendi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Nazilli Fen Lisesi öğrencileri engellileri ziyaret edip eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:12 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:12
        Nazilli'de özel eğitim ve fen lisesi öğrencileri birlikte eğlendi
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Nazilli Fen Lisesi öğrencileri engellileri ziyaret edip eğlenceli vakit geçirdi.

        Süleyman Efendi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, el baskı boyama, dart, pinpon topu oyunu, küp düşürme, labut devirme, halka atma ve kaşık yarışması gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

        Etkinlikte öğrenciler futbol ve basketbol maçları da yaptı.

