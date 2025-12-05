Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın saklandığı kilerde yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olarak aranan kadın saklandığı kilerde yakalandı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.N'nin (46) farklı kimlikler kullanarak gündelik işlerde çalıştığını belirledi.
A.N'nin Muammer Aksoy Mahallesi'nde ikamet eden damadının evinde saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Ekipler yaptığı aramada, A.N'yi evdeki kilerde saklanırken yakaladı.
A.N. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
