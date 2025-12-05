Habertürk
        Aydın Haberleri

        Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın saklandığı kilerde yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olarak aranan kadın saklandığı kilerde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:00 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:00
        Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın saklandığı kilerde yakalandı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olarak aranan kadın saklandığı kilerde yakalandı.

        Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.N'nin (46) farklı kimlikler kullanarak gündelik işlerde çalıştığını belirledi.

        A.N'nin Muammer Aksoy Mahallesi'nde ikamet eden damadının evinde saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

        Ekipler yaptığı aramada, A.N'yi evdeki kilerde saklanırken yakaladı.

        A.N. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

