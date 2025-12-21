Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da tırın açık kalan dorsesinin hız tespit sistemi direğine çarpması kamerada

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir tırın açık kalan dorsesinin Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi direğine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        21.12.2025 - 15:15
        Aydın'da tırın açık kalan dorsesinin hız tespit sistemi direğine çarpması kamerada
        Aydın'ın Söke ilçesinde bir tırın açık kalan dorsesinin Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi direğine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Söke-Bodrum kara yolundaki Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi direği devrildi. Direğin devrilmesi nedeniyle kara yolunda çift yönlü ulaşım bir süre aksadı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen direğin kaldırılmasıyla kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

        Ekipler, kazaya karışan tırın plakasını tespit etmek için çalışma başlattı.

        Kaza, çevredeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, dorsesi açık kalan tırın direğe çarptığı ve çarpmanın ardından yoluna devam ettiği anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

