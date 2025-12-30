Aydın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen ve DEAŞ'la ilişkisi olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 7 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Efeler, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

