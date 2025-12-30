Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

        Giriş: 30.12.2025 - 12:00 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:00
        Aydın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Efeler, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları belirlenen ve DEAŞ'la ilişkisi olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 7 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

