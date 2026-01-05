Aydın'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 09 NM 235 plakalı motosiklet Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak ile 228 Sokak kesişiminde C.K'nin kullandığı 09 R 0848 plakalı motosikletle çarpıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.