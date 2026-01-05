Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 23:32 Güncelleme: 05.01.2026 - 23:32
        Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        S.C. idaresindeki 34 CGS 546 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi'nde M.T. yönetimindeki 09 ANG 515 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobilin sürücüsü S.C. ise ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, otomobilin karşı yönden gelen motosikletle çarpışması yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

