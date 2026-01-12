Habertürk
        Söke'de yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Söke'de yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:14
        Söke'de yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Söke-Aydın kara yolunda ilerleyen, plakası henüz öğrenilemeyen F.E. yönetimindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

        Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Araç muayane istasyonuna gittiği öğrenilen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

