Söke'de yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Söke-Aydın kara yolunda ilerleyen, plakası henüz öğrenilemeyen F.E. yönetimindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Araç muayane istasyonuna gittiği öğrenilen otomobil, kullanılamaz hale geldi.
