        Aydın Haberleri

        Aydın'da hayatını kaybeden gazi emekli polisin cenazesi memleketine gönderildi

        Aydın'da hayatını kaybeden gazi emekli polisin cenazesi memleketi Konya'ya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 14:15 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:15
        Aydın'da hayatını kaybeden gazi emekli polisin cenazesi memleketine gönderildi
        Aydın'da hayatını kaybeden gazi emekli polisin cenazesi memleketi Konya'ya gönderildi.

        Diyarbakır'da 2024 yılında, görevli olduğu uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan, olayın ardından emekli olan ve gazilik ünvanı alan polis memuru Fatih Oral (46) tedavi gördüğü Çine Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Oral'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Bu esnada Oral'ın eşi Tuğba Oral, 3 kızıyla tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

        Tuğba Oral, 8 yaşındaki kızı Asel Oral'ı yanına alıp "Senin kızın 2. sınıfa başladı biliyor musun? Karnesini aldı. Karnesi çok güzel babası. Mutlu oldun mu babası? Bak baban çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

        İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da aileye baş sağlığı diledi.

        Dua edilmesinin ardından Oral'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

