Yeşilay Aydın Şube Başkanı Gündüz'den gençlere gönüllülük çağrısı

Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz, gençleri Yeşilay gönüllüsü olmaya davet etti.



Şube binasında gazetecilerle buluşan Gündüz, bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.



Yeşilay'ın 105 yılı aşkın süredir toplum sağlığını tehdit eden her türlü bağımlılıkla mücadele ettiğini belirten Gündüz, ülke genelinde 120 şube, 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve binlerce gönüllüyle hizmet verildiğini kaydetti.





Gündüz, YEDAM aracılığıyla bağımlı bireylere ve ailelerine ücretsiz destek sağlandığı anlatarak, gençleri Yeşilay gönüllüsü olmaya davet etti.

