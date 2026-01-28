Habertürk
        Aydın'da Yunus Timleri'nden vefat eden mesai arkadaşlarının oğluna doğum günü sürprizi

        Aydın'da Yunus Timleri, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mesai arkadaşları Ersin Cıstak'ın 13 yaşına giren oğluna sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:05 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:05
        Aydın'da Yunus Timleri'nden vefat eden mesai arkadaşlarının oğluna doğum günü sürprizi
        Aydın'da Yunus Timleri, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mesai arkadaşları Ersin Cıstak'ın 13 yaşına giren oğluna sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri ekipleri, Cıstak'ın oğlunu evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

        Polisler, doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Enes Cıstak ile sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

        Polis memuru Ersin Cıstak, 28 Temmuz 2025'te izinli olarak gittiği Denizli'deki ailesinin yanında bulunduğu sırada kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

