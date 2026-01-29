Habertürk
        Nazilli'de park halindeki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Nazilli'de park halindeki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 29.01.2026 - 10:25 Güncelleme: 29.01.2026 - 10:25
        Nazilli'de park halindeki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        R.Y. idaresindeki 09 HD 225 plakalı otomobil, Mithat Paşa Caddesi'nde park halinde bulunan 35 COB 836 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada yaralanan R.Y. sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

