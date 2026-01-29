Nazilli'de park halindeki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
R.Y. idaresindeki 09 HD 225 plakalı otomobil, Mithat Paşa Caddesi'nde park halinde bulunan 35 COB 836 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan R.Y. sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
