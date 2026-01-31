Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
İncirliova-Koçarlı ve İncirliova-Germencik kara yollarında biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı mahallelerde rögarlar taşarken, bazı tarım arazileri de su altında kaldı.
Aydın Büyükşehir ile İncirliova belediyelerine bağlı ekipler, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.
