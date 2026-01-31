Habertürk
        Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

        Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:02 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:02
        Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        İncirliova-Koçarlı ve İncirliova-Germencik kara yollarında biriken su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Bazı mahallelerde rögarlar taşarken, bazı tarım arazileri de su altında kaldı.

        Aydın Büyükşehir ile İncirliova belediyelerine bağlı ekipler, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

