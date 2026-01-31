Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:16 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:16
        Aydın'da şarampole devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Devrim Sönmez'in (36) kullandığı 09 L 3349 plakalı kamyon, Yeniköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta bulunan Barış Sönmez (37) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan sürücü ve Vedat Sönmez (35), ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza yerine gelen Sönmez'in yakınları gözyaşı döktü.

