Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 18:11 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Salon:MimarSinan

        Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Necmi Avcı

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Fatma Şekerci, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Bilge Paşa (Çerağ Düzeltir, Tikhomirova, Selen Köse, Nisan Barut)


        Bahçelievler Belediyespor: Eylül Durgun, Reid, Nikolova, Fatma Nur Yılmaz, Jaksic, Eda Say (Dilara Yeşil, Berre İnce, Yağmur Karaoğlu, Selin Çalışkan, Fulden Ural)

        Setler: 18-25, 23-25, 25-21, 27-25, 12-15

        Süre: 155 dakika





        AYDIN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

        Benzer Haberler

        Meteoroloji'den Aydın için çok kuvvetli yağış uyarısı
        Meteoroloji'den Aydın için çok kuvvetli yağış uyarısı
        Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı
        Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den Aydın için fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den Aydın için fırtına uyarısı
        Aydın'da 152 bin 800 sentetik hap ele geçirildi
        Aydın'da 152 bin 800 sentetik hap ele geçirildi
        Aydın'da kamyonet tali yola yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
        Aydın'da kamyonet tali yola yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
        Söke'de 'Çocuk Gelişimi ve Aile Rehberliği' semineri gerçekleştirildi
        Söke'de 'Çocuk Gelişimi ve Aile Rehberliği' semineri gerçekleştirildi