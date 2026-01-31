Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

        Aydın'ın Köşk ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle cami minaresinin külahı yan yattı, bazı evlerin çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 19:03 Güncelleme: 31.01.2026 - 19:03
        Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
        İlçenin Başçayır, Sarıçam, Ahatlar, Kıran, Gökkiriş ve Cumayanı Mahallesi'nde sağanak ve fırtına etkili oldu.

        Bazı noktalarda ağaçlar devrildi, evlerin çatısı uçtu.

        Cumayanı Mahallesinde fırtınanın etkisiyle mahalle camisinin külahı yan yattı. Sarıçam Mahallesi'nde ise inşaat halindeki müstakil bir evin duvarları yıkıldı.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Köşk belediyelerine bağlı ekipler, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.



