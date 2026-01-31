Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Aydın'ın Köşk ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle cami minaresinin külahı yan yattı, bazı evlerin çatısı uçtu.



İlçenin Başçayır, Sarıçam, Ahatlar, Kıran, Gökkiriş ve Cumayanı Mahallesi'nde sağanak ve fırtına etkili oldu.



Bazı noktalarda ağaçlar devrildi, evlerin çatısı uçtu.



Cumayanı Mahallesinde fırtınanın etkisiyle mahalle camisinin külahı yan yattı. Sarıçam Mahallesi'nde ise inşaat halindeki müstakil bir evin duvarları yıkıldı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Köşk belediyelerine bağlı ekipler, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.







