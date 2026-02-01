Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Nazilli'de bariyerlere çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 09:29 Güncelleme: 01.02.2026 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de bariyerlere çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.


        M.D. idaresindeki 35 AY 9681 plakalı otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Toygar Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        "İran'la ilgili planımızı paylaşamayız"
        "İran'la ilgili planımızı paylaşamayız"
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Yoğun yağışın ardından belediye ekipleri sahada
        Yoğun yağışın ardından belediye ekipleri sahada
        Aydın'da 152 bin 800 sentetik hap ele geçirildi (2)
        Aydın'da 152 bin 800 sentetik hap ele geçirildi (2)
        Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
        Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
        Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Bahçelievler Belediyespo...
        Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Bahçelievler Belediyespo...
        Tralleis'ten kente uzanan gök kuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
        Tralleis'ten kente uzanan gök kuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
        Kanala düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Kanala düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı