Nazilli'de bariyerlere çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı. M.D. idaresindeki 35 AY 9681 plakalı otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Toygar Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralanan sürücü, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.