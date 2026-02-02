Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da sel ve toprak kayması nedeniyle 44 küçükbaş telef oldu

        Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerinde meydana gelen sel ve toprak kayması nedeniyle 44 küçükbaş telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 19:08 Güncelleme: 02.02.2026 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da sel ve toprak kayması nedeniyle 44 küçükbaş telef oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerinde meydana gelen sel ve toprak kayması nedeniyle 44 küçükbaş telef oldu.

        Ambarcık Mahallesi'nde toprak kayması ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

        İsa Çiftçi'ye ait 4 küçükbaş toprağın altında kaldı.

        Bunun üzerine iş makinesiyle toprağı kaldırma çalışması başlatıldı.

        Çıkartılan 4 hayvanın telef olduğu öğrenildi.

        Söke ilçesinde de Karacahayıt Mahallesi'nde Mahmut Garip'e ait 40 küçükbaşın sel sularına kapılarak telef olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Kocaeli'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kocaeli'de ilk 11'ler belli oldu!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        İncirliova Kaymakamlığı'ndan Menderes'te taşkın uyarısı
        İncirliova Kaymakamlığı'ndan Menderes'te taşkın uyarısı
        Koçarlı Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Koçarlı Belediyesi meclis toplantısı gerçekleştirildi
        Aydın'da sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü; altında kalan 4 koyun öldü
        Aydın'da sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü; altında kalan 4 koyun öldü
        Başkan Günel'den iş birliği çağrısı
        Başkan Günel'den iş birliği çağrısı
        Köşk'te Afet Müdahale Planı toplantısı yapıldı
        Köşk'te Afet Müdahale Planı toplantısı yapıldı
        Büyük Menderes'in su seviyesi yükseldi; taşkın riski tedirgin etti
        Büyük Menderes'in su seviyesi yükseldi; taşkın riski tedirgin etti